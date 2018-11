Próximo destino: Circuito Estadinho

Foto: Evelson de Freitas/AE

Esqueça este papo de arrumar as malas para viajar. No Circuito Estadinho que acontece amanhã (dia 11), na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, é só chegar. Nossa viagem imaginária vai ser comandada pela ilustradora Mariana Zanetti, mas você vai ter de ajudar. Como? Criando personagens e objetos a partir de uma mala de papel.

Depois de dar vida a outros papéis, vai ser a vez de trocar tudo com quem estiver sentado ao lado. Vai ser uma grande excursão, isso sim!

Circuito Estadinho. Amanhã (dia 11), às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. Nações Unidas, 4.777). Grátis.

***Prepare-se: no dia 18, o último Circuito Estadinho terá uma contação de história na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Fique ligado no blog para ter mais informações e apareça!