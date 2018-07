Pufe reciclado

Quer fazer um banquinho em forma de bicho? O professor Sassá ensina.

Você vai precisar de:

Fita adesiva

Folhas de jornal

7 garrafas pet

Caixa de papelão

Tesoura com ponta redonda

Pote para tinta

Cola branca

Elásticos

Um pincel grosso e outro fino

Tinta acrílica decorativa branca, rosa, preta e cor da pele

Como fazer:

1 – Junte sete garrafas com as tampas para cima e coloque um elástico para segurar. Passe a fita adesiva.

2 – Encape as garrafas com folhas de jornal. Dê várias voltas e use cola branca para fixar uma parte na outra.

3 – Faça um molde de papelão igual ao formato do fundo das garrafas e cole.

4 – Corte mais pedaços do jornal e forre toda a peça, até chegar nas tampinhas. Use o pincel grosso e espalhe cola até cobrir tudo.

5 – Com outro pincel, pinte a peça com tinta branca. Faça duas camadas e espere secar.

6 – Depois, desenhe o rosto da vaquinha com o lápis e pinte com as tintas acrílicas decorativas.

PRONTO!

No final, é só enfeitar com manchinhas pretas, usar cores diferentes e seguir o modelo para fazer outros bichos, como o porquinho e o cavalinho abaixo.

Documento Clique aqui PDF

e depois imprima os passos para ficar mais fácil de acompanhar.