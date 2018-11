O Circuito Estadinho deste sábado (28/5) foi para o brejo. Calma, não aconteceu nada de errado e todo mundo se divertiu bastante. É que a gente aprendeu a fazer um sapo que pulava de verdade!

Quem esteve na Livraria Cultura do Shopping Bourbon foi o Professor Sassá, que toda semana ensina a fazer coisas legais no Estadinho.



Antes de começar a atividade, Sassá quis saber como é que o sapo pula. E todo mundo que estava lá mostrou para ele.

Para fazer o sapinho, é preciso dois copinhos de plástico, um elástico, durex e uma tesoura sem ponta. A carinha e as patas do sapo são feitas de papel, mas o Professor Sassá já tinha levado os moldes prontos para recortar.

Vários pais ajudaram os filhos a recortar e a pintar bem bonito a carinha do sapo.



Na hora de pintar, Júlio César Bentes, de 5 anos, só queria saber de uma cor. “O sapo é verde e pula bem baixo”, ele conta. Júlio pediu ajuda da tia Alissandra para fazer os olhos. Ele queria um olho preto com bolinha branca. “Ficou parecendo um urso”, conta a tia Alissandra.



Já João Paulo Góes, de 5 anos, contou que já viu um sapo de verdade, em uma vez em que foi para um hotel. O sapo tinha aparecido no meio do corredor! “Aí eu descobri que o sapo só aparece na chuva”, conta. Será que isso é verdade?

Quem também estava fazendo um sapo bem bonito era Bernardo Salcedo, de 7 anos. No colégio em que ele estuda, o Pentágono, todo mundo lê o Estadinho. É que lá, as professoras fazem atividade com o que sai no caderno toda segunda.



Bernanrdo conta que nunca viu um sapo antes, mas se visse, não teria medo se visse um. Mas e se o sapo tentar fazer alguma coisa? “Aí eu fujo”, brinca.

No final, tinha gente até chamando o Professor Sassá de Professor Sassapo. O Estadinho pediu para ele fazer um sorriso para tirar foto. E ele perguntou: “Sorriso de Sassá, ou de Sassapo?” Olha só como ficou a foto:



E não se esqueça: todo sábado tem Circuito Estadinho. É sempre às 15h, em uma das unidades da Livraria Cultura. Na semana que vem, dia 4/6, vai ser uma oficina de desenhos com Mariana Zanetti no Shopping Villa-Lobos.