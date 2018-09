Pulando de cor em cor

Verônica (de verde) e Elenira (de roxo) levaram todo mundo para o fundo do mar

O Circuito Estadinho de ontem (dia 30) foi uma grande aventura. E não foram só as crianças que participaram: todo mundo estava convidado para se divertir.

As atrizes Verônica Gentilin e Elenira Peixoto preparam um roteiro de viagem. Mas não era uma viagem de verdade. Era uma viagem na imaginação. “Tem brincadeira que é para fora de casa, tem brincadeira que é para dentro de casa”, conta Verônica. “Mas tem brincadeira que é para um lugar tão pequeno, que a gente brinca dentro da nossa cabeça mesmo!”

Começou assim: todo mundo foi para o auditório da Livraria Cultura do Shopping Market Place. Lá, encontraram duas pessoas bem malucas (Verônica e Elenira), que estavam tristes porque as cores haviam desaparecido. O dia estava bem chuvoso, e o céu ficou todo cinza. Bem sem-graça.

Daí, elas fizeram uma proposta: uma viagem por algumas cidades da imaginação, onde as cores ficaram escondidas.

Mas, para poder embarcar, precisava mostrar que sabia brincar. Primeiro, elas fizeram brincadeiras para acordar todas as partes do corpo: as pernas, os pés, o cotovelo, as mãos, os braços, os dedos, o pescoço, as costas, a cabeça e até o bumbum.



Até quem ficou sentado não escapou da brincadeira

Como todos sabiam brincar direitinho, Verônica e Elenira deixaram até os adultos entrarem no ônibus da viagem.

A primeira parada foi a cidade dos Encontros e Desencontros. Lá, quando a música tocava, era preciso sair correndo, para longe das pessoas que cada um conhecia. Quando a música parava, a missão era encontrar quem tivesse perto e cumprimentá-lo de um jeito diferente. Saiu cada cumprimento engraçado…

Os trigêmeos Carol, Gabriel e Felipe, de 4 anos, foram com os pais, Bia Alckmin e Marcos Brandt. Eles adoraram esta cidade. “Gostei da parte que tinha que correr”, conta Gabriel (o do meio, de camiseta verde). Durante a brincadeira de estátua, o pai até se disfarçou de árvore!

A segunda cidade era uma praia chinesa, onde todos os peixes eram chineses, com os olhinhos puxados. Todo mundo correu entre as cadeiras do auditório para conhecer novas espécies.

Na última cidade, estavam as últimas cores. Deu até para fazer um barangandão, um brinquedo bem colorido para dançar com todas elas. O barangandão é feito com um papel qualquer (pode ser até jornal), papel crepom colorido e um barbante. Veja o passo a passo:

1) Corte várias tiras de papel crepom colorido.

2) Coloque a folha de papel mais ou menos na metade do comprimento das tiras, e dobre como se fosse um caderno.

3) Vá dobrando o papel ao meio, deixando as tiras soltas, até ele ficar um quadrado pequeno.

4) Amarre com um barbante, deixando um pedaço grande para você pendurar.

5) Está pronto! Agora segure o barangandão pelo barbante e brinque de girar as cores pelo ar!

Evelin Cristine Gomes, de 7 anos, até levou a avó, Alyris, para brincar também. “A minha cor preferida é rosa”, conta Evelin. Ela diz que a parte que mais gostou foram os peixes chineses.

No final, todo o mundo saiu brincando com o barangandão. A atividade foi um sucesso. “É importante que a brincadeira venha com uma história”, explica Elenira. “Assim, fica bem mais divertido.”

Semana que vem, tem mais Circuito Estadinho. Vai ser no Shopping Villa-Lobos, com o Professor Sassá. Ele vai ensinar a fazer o monstro Bocão. Depois, você chama seus amigos para ver quem acerta mais bolinhas dentro da boca do bichão. É grátis, às 15 horas. Vai perder?