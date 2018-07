Quantas Chapeuzinhos!

(Por Aryane Cararo)

Sabia que nem sempre Chapeuzinho Vermelho acaba engolida pelo lobo? Depois que a história foi contada a primeira vez, muitas outras versões foram inventadas. A maioria só muda um ou outro detalhe. Mas algumas modificam terrivelmente o conto. E tornam essa obra clássica ainda mais viva e engraçada.

Um desses livros é Uma Chapeuzinho Vermelho, de Marjolaine Leray. A começar pelo formato simpático, menorzinho, que cabe sem pesar na mochila. As ilustrações também são muito diferentes, feitas em lápis, usando o mínimo de cor (só vermelho, preto, cinza e branco), e tão simples que ficaram muito legais! Nesse livro, a Chapeuzinho não é nada boba. Muito pelo contrário, ela engana o lobo direitinho. O lobo se acha esperto sequestrando a menina e levando para a mesa que, quando ela começa a fazer perguntas, ele nem desconfia de seu plano. Ela diz que ele tem bafo e não quer ser engolida por ele e oferece, então, uma bala para melhorar o hálito. Mas essa não era uma bala normal. Digamos que ela é feita da mesma maçã da Branca de Neve…

(Uma Chapeuzinho Vermelho. Autora: Marjolaine Leray. Companhia das Letrinhas, R$ 32)

Já em Chapeuzinho Redondo, uma história de Geoffroy de Pennart, a menina encontra o lobo a caminho da casa da avó e não resiste: acorda o bichão com uma corneta. O lobo toma um baita susto e, com a cara atordoada, é confundido pela Chapeuzinho com um cachorro. O coitado acaba atropelado na história e fica de cama na casa da vovó. O problema é que a menina acha que ele engoliu sua avó e bate com o candelabro nele. E esta é a história do lobo que não conseguiu ser mau e só se deu mal.

(Chapeuzinho Redondo. Autor: Geoffroy de Pennart. Brinque-Book, R$ 29)