(Por Natália Mazzoni)

O tempo perguntou para o tempo quando tempo o tempo tem. Afinal, quanto tempo o tempo tem? Pergunta estranha essa, não é? Foi assim que começou o Circuito Estadinho do último sábado, lá na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

As Contantes Contentes Kika Antunes e Renata Truffa contaram histórias que falavam sobre o tempo. Teve o conto de uma menina que deixava tudo para daqui a pouco, da formiga que perdeu tanto tempo reclamando que não viu a neve derreter e a de um pescador que passou 300 anos no fundo do mar. Essa última foi bem legal, e teve até quem ficou bem triste com o final da história. Mas, como no Circuito Estadinho todo mundo é feliz, as meninas quebraram o clima com uma adivinha muito engraçada. Nossa, quanta emoção! Quer ver as fotos de quem apareceu por lá?