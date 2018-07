Quantos porquinhos!

(Por Aryane Cararo)

Você já deve conhecer a história dos três porquinhos. Mas já ouviu falar na dos 33 Porquinhos? Pois é, eles se multiplicaram no livro de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. Como os autores conseguiram essa mágica? Dividiram e cortaram o livro em três partes. E cabe ao leitor escolher a melhor combinação. Tem umas que ficam tão engraçadas…

Você pode escolher o Pernildo e, em vez de combinar a história dele com seus verdadeiros irmãos, o Bisteco e o Zé Toucinho, mistura com o porco que vivia num iglu, o Gelópidas, e o que foi morar no castelo, o Suinélson. Tem até a mãe dos três (ou dos 33?) porquinhos, a Mãe Joana, e o Quepórcs, que morava no deserto do Egito. É uma brincadeira atrás da outra, basta virar um pedacinho de página e mudar totalmente a história!

Os 33 Porquinhos. Texto: José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. Ilustrações, Edn. Alfaguara, R$ 39,90.