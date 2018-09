Você já ouviu falar nos quatro elementos da natureza? Talvez você não os conheça por esse nome, mas com certeza sabe o que são, pois eles fazem parte da sua vida: água, terra, ar e fogo. Quer saber um pouco mais sobre eles? Então libere a imaginação e viaje com o Estadinho e a Anja Dyuchad por esses quatro reinos, contados por Gylmar Chaves e ilustrados por Laura Cardoso Pereira. Vamos lá?!

Ah,você não sabe quem é a Anja Dyuchad? Ela é uma anja que viaja pelas estradas de luz do universo, mais rápido que a velocidade da luz. Ela não tem peso, idade, cor, nunca precisou crescer e está em todos os lugares. Para chegar neles, ela só vibra através do pensamento… E pronto! Já está lá! Foi ela que deu vida aos reinos da natureza na Terra.

A Anja Dyuchad e o Reino da Água

O planeta Terra bem que poderia se chamar planeta Água: ele é três vezes mais água do que terra! A água está no mar, nos rios, nos lagos e nos mangues. Mas também está pertinho da gente: na barriga da nossa mãe quando nascemos, no chuveiro, na piscina, na torneira…

A Anja Dyuchad e o Reino da Terra

A Terra tem corpo? Tem sim, senhor. Olha só o que o Gylmar conta: “Seus cabelos são as folhas das árvores. Os braços são os galhos. Os pés são as raízes. O nariz, as montanhas com suas cavernas. E, quando ela espirra, o vento vai para longe, para o calor também ter seu momento de reinado.” E tem ainda a boca, os dentes, as veias, o estômago…

A Anja Dyuchad e o Reino do Fogo

Já pensou em todas as situações em que usamos o fogo? Gylmar conta: para iluminar noites escuras, cozinhar os alimentos e até para se bronzear. Como assim? É que o Sol também é feito de fogo.

A Anja Dyuchad e o Reino do Ar

Imagine o mundo sem vento: seria muito mais difícil suportar os dias quentes, a pipa nunca iria para o céu, os balões nunca voariam e o barco a vela ficaria paradinho sem navegar. Chato, né?

Editora: H

Páginas: 28

Quanto: R$ 29,70 (cada)