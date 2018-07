Quem conta um conto…

Quer ver como os contos podem ser diferentes? Abaixo colocamos diversas versões de histórias, algumas até mais antigas que as contadas pelos Grimm.

Cinderela egípcia

Uma história muito parecida com a da Cinderela que conhecemos era contada no Egito, há mais de dois mil anos! Nessa versão, a menina se chama Rhodopis e é uma escrava. Um dia, seu dono fica encantado com a sua beleza e lhe dá um par de sapatos vermelhos. Um falcão rouba um dos sapatinhos e o deixa no colo do faraó (rei). Ele acredita que esse é um sinal dos deuses e decide que todas as meninas do Egito devem provar aquele sapato. A verdadeira dona do sapatinho seria a sua rainha.

João e Maria em russo

Baba Yaga, que significa “Bruxa Velha” em russo antigo, é uma conto popular da Rússia bem parecido com a história de João e Maria. Nessa versão, os irmãos são abandonados na floresta por uma madrasta malvada. Lá, encontram a casa de uma bruxa, que não é feita de doces, mas é bem estranha: ela era apoiada sobre pés de galinha gigantes e o telhado tinha a forma da crista de um galo.

A Pequena Sereia

Quando Hans Christian Andersen, outro nome importante para os contos de fadas, criou o conto da Pequena Sereia, ele não pensou em um final feliz. Diferente do que você vê nos filmes da Disney, Ariel não se casa com o príncipe. Ele se apaixona por outra mulher e a pequena sereia acaba virando espuma do mar.

