Quem tem medo de monstro?

Por Marina Vaz

Nem todos os monstros são tão assustadores. Aliás, nós mesmos temos alguns “monstrinhos” dentro da gente, como a raiva, o medo e o mau humor. Foi isso o que as atrizes Verônica Gentilin e Elenira Peixoto mostraram no Circuito Estadinho do último sábado (dia 12), na Livraria Cultura do Shopping Market Place. A atividade foi inspirada no livro Onde Vivem os Monstros, do autor Maurice Sendak.

Durante todo o Circuito, ninguém ficou parado. Depois de testar a imaginação criando novas funções para alguns objetos, como uma peneira e um martelo de borracha, todos partiram para uma “viagem” pelos corredores da livraria.

Vestindo uma capa “mágica” branca, as crianças percorreram as cidades da Raiva, do Medo e do Mau Humor. A cada etapa cumprida, elas ganhavam um brasão colorido. E, no fim, podiam desenhar na capa como seria o seu próprio monstro.

As trigêmeas Marina, Sofia e Beatriz Fortunato Herweg, de 6 anos, foram as primeiras a se acomodar no espaço onde aconteceu o Circuito. Antes mesmo de a atividade começar, elas já pulavam e brincavam de pega-pega e passa anel.

Sofia mostrou que tem imaginação de sobra. Quando as contadoras mostraram uma peneira, ela logo pensou que o objeto poderia ser usado como um chapéu.

Sempre sorridente, Beatriz participou de todas as brincadeiras. Depois de desenhar um monstro em sua capa branca, ela deu a ele um nome nada assustador: Laura.

A parte preferida de Marina foi quando as contadoras cantaram e tocaram pandeiro. Mas ela também se divertiu com a sanfona. E até arriscou tocar o instrumento depois do Circuito.

Para desenhar seu monstro, Valentina Romanelli, de 4 anos, escolheu uma canetinha rosa. Depois, resolveu colorir tudo com a cor vermelha. “É para ficar mais assustador”, explicou.

Stephanie Bitencourt, de 10 anos, adora desenhar e pintar. Por isso, para ela, a parte preferida do Circuito foi colorir sua capa mágica.

O irmão de Stephanie, Lucas Bitencourt, de 5 anos, também adorou a capa. E estava todo orgulhoso dos brasões coloridos que ganhou.

Apesar de ter só 3 anos, Augusto Omori não pareceu ter medo de monstros. Ele até batizou o monstrinho que desenhou com seu próprio nome. E ficou todo feliz ao segurar a chave mágica que o grupo conquistou depois da “viagem” pela livraria.

Maria Fernanda de Oliveira Soares, de 6 anos, já participou de várias atividades do Circuito Estadinho, mas, desta vez, chegou um pouco atrasada para a contação. Mesmo assim, ela ganhou uma capa mágica e ficou toda feliz.

(Fotos: Marina Vaz/AE e Kátia Cristina/Divulgação)