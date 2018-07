Quer colar?

Se você gosta de fazer arte (não é bagunça!) e de aprender coisas novas, vá para o Circuito Estadinho de amanhã (dia 25). A artista plástica Guga Szabzon vai ensinar a fazer uma atividade diferente: colagem com fita adesiva colorida e papel contact. Não entendeu como? Então dá uma olhada na imagem aí embaixo.

A Guga fez essa composição para o Circuito Estadinho. Você pode fazer um parecido. E depois de aprender a técnica com a artista, lá na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 17 horas, pode repetir em casa. Apareça! Para garantir, chegue meia hora antes, porque as vagas são limitadas.

Circuito Estadinho: Oficina de artes com Guga Szabzon. Domingo (dia 25), às 17 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro, São Paulo). Grátis (vagas limitadas).