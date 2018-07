Faça careta para o Estadinho!

O Estadinho vai formar uma grande galeria de caretas e todas as crianças estão convidadas a participar. É que a seção “Eu faço careta…” está completando dois anos e queremos fazer uma grande “caretada”. Vale ficar vesgo, mostrar a língua, apertar o nariz, puxar as orelhas (como fez o Mateus Villaça Napolitano, de 4 anos, na foto acima). Só não vale ficar de fora! Convide os amiguinhos, os primos e os coleguinhas de escola para fazer careta porque gosta do Estadinho.

Para participar, é preciso enviar até o dia 21 de março uma foto com, no mínimo, 700 px de largura e as seguintes informações:

– Nome do pai, mãe ou responsável

– Nome completo da criança

– Idade da criança

– Cidade onde mora

Os e-mails devem ser enviados para infograficos@estadao.com.br

As fotos serão publicadas no dia 24 de março. Participe!