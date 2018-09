Rainha da sucata

(Por Dado Carvalho)

Sábado (17) foi dia de Circuito Estadinho lá na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Desta vez, a pessoa convidada para brincar com a gente foi a ilustradora Laura Teixeira.

A brincadeira consistia em fazer um desenho diferente, sem caneta nem lápis. O desenho deveria ser feito no ar. Para isso, a criança poderia usar qualquer material. Lá no Circuito havia papel colorido, fitas de várias cores, adesivos de bolinhas e coisas bem incomuns para desenhar: aquelas luvas de borracha, que os médicos usam muito, e um pano bem fininho, que parecia uma meia, mas com aberturas dos dois lados.

Laura deu alguns exemplos do que poderia ser feito. É só usar a imaginação que aqueles materiais podem virar qualquer coisa. Depois, ela passou a vez para o pessoal brincar à vontade. E saiu cada coisa…



Laura foi para a Livraria Cultura junto com a “boadrasta”

Sofia Lima, de 9 anos, usou a fita prateada para fazer dois bonecos. Era um casal: o menino se chamava Eder e a menina, Mariana. Sofia contou que esses são os nomes do seu pai e da sua madrasta (e como ela gosta muito da madrasta, ela prefere dizer “boadrastra”). A “boadrasta” da Sofia estava lá, ajudando.

Sofia também disse que os bonequinhos gostam de brincar de queimada. No colégio onde estuda, ela também brinca de queimada e handebol. Vai ter até um jogo daqui a algumas semanas entre a classe da Sofia, a 3ª A, e a outra classe, a 3ª B. Vamos torcer por ela?



Ana Luiza (à esquerda) e Mariana adoram fazer compras

A Ana Luiza Cruz, de 6 anos, foi ao Circuito e encontrou uma coleguinha da escola, a Mariana Salvalagio, de 7 anos. Elas se divertiram muito: cada uma fez uma bolsa bem chique. Ana contou que ela gosta muito de fazer compras. Mas o que gosta de comprar? “Coisas, ué”, resume. “Sapato, roupa, brinquedos…” Já Mariana preza pela elegância acima de tudo. Sabe de que marca é a bolsa dela? “É da Zara”, ela conta.



André gosta de jogar videogame

O irmão da Ana Luiza também estava lá. Ele se chama André Cruz, tem 8 anos e fez uma onça bem brava. André disse que nunca viu uma onça de verdade pessoalmente. No dia a dia, o que ele gosta de fazer é jogar videogame. Ele tem até o jogo do Megamente.



Laura faz oficina de artes plásticas na escola…

Uma pessoa que tirou de letra a atividade foi Laura Mahfuz, de 8 anos. No colégio em que ela estuda, tem oficinas de artes plásticas. Ela lembra que já fez coisas com argila e agora está aprendendo a fazer uma caixinha de decupagem. O que Laura fez no Circuito foi um vaso cheio de ursinhos.



…junto com a irmã, a Raquel

E a gente ficou confuso: a Laura trocou de roupa no meio da atividade? Não. Ela foi junto com a irmã gêmea, a Raquel. Ela também faz a oficina no colégio e fez um ursinho bem bonito.



Olha quanta coisa que a Ana fez!

Já a Ana Vieira, de 9 anos, fez várias coisas muito doidas. Ela criou uma casa viva. Dentro dessa casa, vive um astronauta prateado, uma minhoca espacial cor de rosa e o Bob, que ela disse que é uma “caixa esquisita”.

Todo mundo fez alguma coisa legal. Se você também quer se divertir com a gente, não perca o próximo Circuito Estadinho. Vai ser na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, no sábado, dia 24, às 15 h. Quem estará lá é o Lollo, um artista que a gente já conhece de outros Circuitos…

Um grande abraço e até lá!