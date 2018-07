Raspadinha polar de laranja

Marininha e Tamara mostram com orgulho a bebida de gelo

inventada durante a viagem para o lugar mais frio do mundo

Nas cinco expedições que fizeram à Antártica, as irmãs Klink adoravam inventar comidinhas. Uma delas foi bem fácil: bastou preparar um suco de laranja e aproveitar um pouco do gelo local, facinho de encontrar do lado de fora do barco.

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 medida igual (lata) de suco de laranja (pode ser industrializado)

1 colher de chá de raspas de laranja

1 bandeja de gelo picado

Modo de preparo

Colocar o leite condensado no copo do liquidificador.

Juntar o suco de laranja.

Acrescentar as raspas de laranja.

Bater bem até ficar um creme consistente.

Encher seis copos altos com o gelo picado.

Despejar o creme de laranja sobre o gelo.

Colocar canudinhos e servir a seguir.

(Esta receita está no livro Férias na Antártica, da Editora Grão, escrito por Laura, Tamara e Marininha Klink).