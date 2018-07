Recados para Papai Noel

Taylor não tem certeza se acredita em Papai Noel. Ele tem 9 anos e não liga para algumas superstições natalinas. Por isso, um dia, toca o duende Zipy, que fica na estante de sua casa. Isso é extremamente proibido! Acredita-se que, quando um duende é adotado por uma família e ganha um nome, ele adquire poderes especiais: pode ir toda noite para o Polo Norte e contar ao Papai Noel os pedidos de Natal. Mas, se alguém o toca, essa magia se perde (as pessoas só podem falar com ele).

Será que Zipy perde a capacidade de ir para o Polo Norte? Justo ele que tinha como missão fazer Taylor acreditar na magia natalina?! Isso você vê no curta O Duende Mágico, que vai passar no Discovery Kids amanhã (dia 22), às 19h30; no dia 23, no mesmo horário, e no dia 25, às 17h30.