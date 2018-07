Receitas cantadas

Fotos e texto: Luiza Wolf/AE

O pessoal que foi ao Circuito Estadinho de ontem, dia 13, aprendeu a ver as receitas e alimentos de um jeito diferente. Andi Rubenstein e Renata Mattar já tinham contado Histórias de Cozinha na semana passada, no shopping Market Place. Mas a criançada que estava por lá se divertiu tanto que resolvemos repetir a dose, dessa vez na Livraria Cultura do Shopping Bourbon.

Andi e Renata (com sua fiel sanfona) ensinaram músicas sobre cozinha. Algumas crianças quiseram aprender a “dança da peneira” com Andi, que, na música, explicava como peneirar a farinha. Para dançar direito, precisa rebolar bastante!

Sarah, 4 anos, encarou o desafio da “dança da peneira”. E ela dançou direitinho!

Nesse Circuito Estadinho, Andi contou a História do Sal, que é um tempero muito comum nas cozinhas e, por isso, ninguém parece dar muita atenção para ele (mas muitas crianças que estavam por ali logo gritaram “Eu gosto de sal!”).

Andi disse que havia um rei que perguntou para suas filhas o que elas queriam de presente. Tinha que ser algo muito valioso! Elas responderam que joias e vestidos finos eram valiosos e, por isso, seriam bons presentes. As crianças que ouviam a história também já sabiam o que pedir. Tinha de tudo; até gente querendo ser sereia!

Mas uma das princesas da história não parecia saber o que escolher… Depois de pensar, a princesinha disse ao seu pai: “Quero sal”. O rei ficou muito bravo com a resposta. O sal é valioso?! Que história é essa?! A princesa, então, precisa mostrar para o seu pai o valor desse tempero.

Os amigos Lucas, 6 anos, Catarina, 5 anos, e Ana, 10 anos

Lucas, Catarina e Ana (que estão na foto aí em cima) adoraram a História do Sal. Se Lucas pudesse pedir algo ao rei, ele pediria para ser um super-herói! Já Catarina (que veio ao Circuito com o pé engessado!) pediria uma moto, para correr por aí. Ana disse que queria a paz no mundo. Mas os três também adoraram a segunda história que Andi e Renata contaram, sobre uma macieira (e até trouxeram uma cesta de maçãs vermelhas e suculentas!)

Na história, havia uma macieira que queria muito ter uma estrela. Ela ficava olhando para o céu, à noite, e imaginava quando poderia ter uma estrela só para ela! Mas Andi mostrou que as maçãs já têm uma estrela. Será que você consegue descobrir esse enigma? Aí vai uma dica: peça para um adulto cortar uma maçã ao meio… e comece a procurá-la!

Maria Eduarda, 4 anos, adorou a história das macieiras e também as maçãs, que estavam deliciosas!

As histórias de Andi e Renata foram muito divertidas. Se você perdeu esse Circuito Estadinho, não fique triste. No próximo sábado, dia 20, tem mais: Mariana Zanetti faz a oficina Nariz, Boca, Olhos… na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.