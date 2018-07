Reino azul

O que será que essas criaturas azuis e fofinhas estão fazendo nesse túnel de água? Sê você quiser saber, vai ter de ler a capa do Estadinho de hoje. Já assistimos ao filme Os Smurfs e adoramos! Aliás, como a estreia está prevista para o dia 5 de agosto, você já deve ter ouvido falar nesses seres encantados. Mas fique sabendo que muito antes de chegarem aos cinemas, eles já passaram por quadrinhos e desenho animado. Aliás, provavelmente seus pais gostavam deles quando tinham a sua idade.

Gostou? Como dissemos nas páginas 1 e 2, os smurfs surgiram em 1958 nos quadrinhos. Depois, anos anos 1980, se tornaram mundialmente famosos com o desenho animado. A boa novidade é que você vai poder ler as histórias dessas criaturinhas em português.

Em O Smurf Repórter, lançado pela L&PM Editores, você vai conhecer uma criatura que adora observar e aprender tudo! E mais: nada escapa de ser anotado. O Smurf repórter tem sempre um bloco e um lápis à mão. E sai por aí divulgando o que vê pela aldeia. Até jornal ela lançou! Mas nem sempre isso cai bem para os outros 99 habitantes da floresta. Tem gente que chama o repórter até de fofoqueiro!

Com tradução de Alexandre Boide, o texto e as ilustrações são originais do Peyo, o belga que criou os smurfs. E custa R$ 29.

Por causa do filme, eles também ganharam um site com vídeos, fotos, várias informações sobre o longa e cinco games! Dá para ajudar o Desastrado a correr pelo Central Park, em Nova York, para encontrar os amigos, misturar as poções mágicas do Papai Smurf (em três níveis de dificuldade), ou então, ajudar o malvado Gargamel a capturar as minicriaturas em uma lojinhas de frutas.

Mas, se você ficou mesmo curioso para conhecer o desenho dos smurfs, veja os vídeos abaixo! Separamos o episódio do Ovo Mágico, que foi exibido no Cartoon Network, nos anos 1990. Divirta-se!

Ah, ainda tem um outro assunto bastante curioso e engraçado sobre os smurfs. Sabe o que essas pessoas aí embaixo estão fazendo vestidas de azul? Elas estão comemorando o Dia Internacioanl dos Smurfs, que é a data de aniversário do Peyo, quem criou esses “bichinhos”. O evento é tão famoso que já ganhou até as páginas do livro dos recordes, o Guiness Book. Todo ano, milhares de pessoas saem às ruas de Londres fantasiadas de Smurfs. Só para você ter uma ideia, no dia dessa foto, mais de 4.891 estavam pintadas de azul da cabeça aos pés.