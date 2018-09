Retalhos, fitas e linhas

No último sábado, na história de Kiara Terra, apareceu uma mãe. Não aquela mãe tradicional com olhos, nariz e boca, sabe? A mãe, que saiu de dentro de uma mala colorida, era um punhado de linhas enroladas de várias cores. Mas as crianças entenderam rapidinho. Ainda mais quando surgiu o pai, uma outra maçaroca de linhas, uma mistura de Brad Pitt com Tom Zé (de mentirinha). O amor nasceu ali, da “mistureba”, como explicou um garoto na beira do palco.

No palco? Isso mesmo, é que no último Circuito Estadinho, Kiara convidou a meninada para descer das cadeiras do auditório da Livraria Cultura, no Shopping Market Places, e sentar no chão, na beirinha do palco, ou em cima de dele, como muitos preferiram. É que para contar a aventura do senhor e da senhora “mistureba” foi preciso a ajuda de todos. Cada um contribuiu um pouco, criando as características da família. Ah sim, família, pois os pais tiveram uma filha: uma fita pink, linda e comprida.

Os pais de verdade, na plateia, também se divertiram com as palhaçadas da moça que mostrou conhecimento sobre maternidade. Imagine que ela decifrou 20 tipos de choros. Esquisito? Nada! Choro sirene, choro de mãe que gritou com o filho e se arrependeu, choro de quem não lembra mais porque está chorando…

Gostou da ideia? No fim de semana que vem tem mais. Mas a história é outra. Na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, domingo (dia 4), às 18 h, as crianças vão aprender a construir um cometa, com os cientistas malucos do Mad Science. Vai ser muito legal!