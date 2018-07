Reunião folclórica

Olá, gente! Vou logo lhes contar uma história de arrasar, essa história é de arrepiar!

Aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era moleque e soltava minha pipa ao vento. Foi assim…

Eu estava brincando, como sempre, quando minha pipa caiu como uma estrela cadente. Foi logo na floresta, a mais bonita. Entrei floresta adentro, não tinha mais saída, nem sabia mais de onde eu vinha. Comecei a sentir medo, logo me deu um desejo de sair daquele lugar.

Quando estava desesperado, ouvi um canto no ar, um canto bonito. Vi um bicho muito estranho, parecia um lobo, mas estava em duas patas conversando com alguém. Cheguei mais perto para ver quem era, subi logo no galho de uma árvore e comecei a ver: era o Lobisomem e a Iara. Tinha até o Saci Pererê, estavam numa prosa bonita de se ver, falavam sobre um tal de folclore, que ninguém mais queria saber, então ouvi o Lobisomem dizer:

– Imaginem só! Ninguém mais acredita na minha história, que era de longe a mais bonita. Agora, eles querem saber só de videogame, esqueceram da sua própria cultura. É um tal de Halloween, perdemos nossa identidade. Tudo é importado!

Lembro-me de ter ouvido todos aplaudirem…

(A HISTÓRIA FOI PUBLICADA ATÉ AQUI. ACOMPANHE O RESTANTE)

Vi a Iara e o Saci Pererê se queixando de que ninguém mais acreditava nem nas histórias da tia Nastácia. Começou uma grande discussão, até que o Saci se levantou, parecia uma ilusão, mas parecia que ele estava num furacão. Então, disse:

– Caros amigos, não sei o que fazer, ninguém mais acredita na gente!

Aí foi a vez da Iara. Ela parecia estar calma, com uma sutileza no ar, então, disse:

– Concordo com o Saci, mas sei o que fazer: vamos deixar nossa marca para todos nos verem!

Quando estavam nisso, não me lembro quem, se foi o Bumba meu Boi ou o Curupira, só sei que, ao olharem para cima, logo me viram e me botaram para correr. Porém, o Curupira me alcançou e sem demora falou:

– Se você ouviu o que nós dissemos, precisa nos ajudar, vá por aí e solte esta história no ar!

Então, durante anos venho contando essa história, agora, é a parte de vocês. Ajudem também, espalhem por aí e, quem sabe, vocês vejam o Saci com sua turma, assim como sempre, na boca do povo com o rosto sorridente.

(Por Igor Cardozo Martins, 12 anos, São Paulo, SP)