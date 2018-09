Roda de cores

Transformar rabiscos em arte foi o principal desafio de muitas crianças ontem (dia 23), no Circuito Estadinho. O curioso é que, nesta atividade, as mudanças começaram ainda em casa: Giovanna coloriu os cílios com rímel azul, Natalia vestiu uma calça com escamas de sereia e Guilherme, uma blusa de pinguim.

A produção toda foi para a brincadeira de roda artística da ilustradora Mariana Zanetti, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. E o figurino charmoso dos pequenos artistas serviu para deixar a atividade ainda mais animada. Veja só:

Mariana distribuiu as folhas e pediu que cada criança fizesse um rabisco.

Depois pediu que, ao sinal de uma batida de palma, passasse o desenho para o colega do lado completar.

Guilherme, o fofo de 3 anos com blusa de pinguim, não teve dificuldades:

“Fiz o meu pai voando”.

Já o personagem da Giovanna, de 8 anos, saiu com linhas azuis.

Será que é para combinar com o rímel?

Parece que um dia esta obra foi um simples rabisco?

Foram vários momentos: desenhar o pai, personagens, amigos.

Sempre completando as ilustrações.

Mateus Ventura, de 4 anos, fez um sorriso “x-pastel” igual ao do seu personagem.

Entre uma arte e outra, pose para foto.

Ah gente, repare só na calça da Natalia!!!

Tem brilhinhos, como o rabo de uma sereia.

Maquiagem? Só um batonzinho. Ela precisou reduzir depois de uma alergia.

Antes de chegar à Livraria, Marisa (foto), de 4 anos, e a irmã Laís, de 2 anos, fizeram uma maquiagem

durante um evento no bairro da Lapa.

Vitória Pietra, de 7 anos, ficou concentrada.

Mexia as mãos e, de vez em quando, o dedão do pé.

Olha só o resultado do trabalho de nossos artistas.

Para todos que participaram, parabéns pelas obras!

No próximo sábado (dia 30), às 15 horas, tem mais Circuito Estadinho. Vai ser lá na Livraria Cultura do Shopping Market Place com uma aula de teatro maluca. Sabe como é? Tudo bem, Verônica Gentili explica tudinho na semana que vem.