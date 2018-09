Faça o desenho rodar

Você já deve ter feito alguma brincadeira de roda, como Corre cutia ou Escravos de Jó. E de desenho, você já fez? É isso que vai acontecer hoje (dia 23), no Circuito Estadinho. “Em vez de completar a fala da pessoa sentada ao lado, as crianças participantes da oficina vão passar seus desenhos para que as outras continuem”, conta a ilustradora Mariana Zanetti.

Cada roda deve ter até 10 crianças. E cada uma vai ter de desenhar o rosto de alguém da família. Em pouco tempo, o amiguinho do lado terá de continuar desenhando a mesma pessoa, em cima do desenho alheio. “Assim, cada criança aprenderá com o desenho da outra. E se divertirá vendo o resultado.”

Circuito Estadinho

Hoje (dia 23), às 15 horas, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia). Grátis.