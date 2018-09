O Circuito Estadinho de amanhã (dia 23) traz uma proposta bem diferente para as crianças usarem sua imaginação: uma roda de desenhos. Ela funciona da seguinte forma: uma criança faz um desenho e passa para outra, que vai ter de continuar. E assim vai até o desenho receber um toque especial de todas as crianças da roda.

O bacana é que uma ilustração começa de um jeito e pode terminar completamente diferente, dependendo do que cada autor imaginar. As rodas vão ter, no máximo, 10 crianças cada. A ilustradora Mariana Zanetti, que vai comandar a atividade, diz que a proposta é desenhar o rosto de alguém da família. Depois de um tempo, o amiguinho do lado continua a ilustrar. Vai ser muito divertido, promete Mariana.

Circuito Estadinho. Roda de desenhos com Mariana Zanetti. Amanhã (dia 23), às 15 horas, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia). Grátis.