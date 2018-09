Roda de história e brincadeira

O Circuito Estadinho do último sábado foi uma grande diversão. Ao lado do músico Blec Paulo, a atriz Cristiane Velasco animou as crianças com uma série de brincadeiras antigas, antes mesmo de contar a história de Zabelinha Zabelão, a garota que só gostava de comer ovo.

Fotos: Mônica Bento/AE

No começo, as crianças estavam um pouco tímidas. Mas bastou fazer barulho e começar a cantar para alguém levantar e encorajar as outras a fazer o mesmo. E olha que tinham mais de 30 crianças na roda…

Pedro Martins Colella, de cinco anos e blusa vermelha, não quis levantar. Mas palpitou à beça. Toda vez que Cris e o músico Paulão deixavam uma pergunta solta no ar, ele dava uma resposta. Chegou a dizer que além de ovo, Zabelinha gostava de comer livro, cabelo e nariz! Vê se pode!

Giovanna Vilaroca, de 10 anos, adorou tudo do começo ao fim. “A história é bem legal e as brincadeiras também. Tem uma da cachorrinha que você faz com as mãos que eu gostei muito”, diz. Não á à toa que ela foi a primeira a se candidatar para participar.

Durante a contação, o público assistia a tudo com muita atenção. O clima era de suspense, pois, gulosa que é, Zabelinha engoliu um ovo gigante sem saber que era de uma monstrenga. E sabe o que aconteceu com ela? Ficou com a barriga gigante e teve de se esconder para a monstrenga não descobrir onde estava o seu pobre filhotinho, que nem pode ser chocado.

Mas não teve jeito: a monstra estava desconfiada. E passou a procurar Zabelinha em sua casa. Ainda bem que a garota contava com a ajuda da Jambelula, sua cachorrinha. Toda vez que a monstrenga batia à porta, Jambelula disfarçava a situação cantando uma música e pedindo a ela que voltasse no dia seguinte.

O problema é que, mesmo ajudando, Zabelinha se irritou com Jambelula e, em um momento de muita, muita raiva, jogou a cachorrinha no rio. Ai, essa parte da história é tão triste…

Para você ter uma ideia, até Ana Carolina Lopes Mira, de 5 anos, ficou revoltada com o que Zabelinha fez: “O cachorro é nossa responsabilidade. Não podemos se livrar dele assim.” Verdade, Aninha, você está certíssima!

A história teve, então, um final feliz. E todo mundo deixou a Livraria Cultura do Shopping Market Place empolgadíssimo com o próximo Circuito Estadinho, que acontece no sábado (dia 16), às 15 horas na Cultura do Shopping Villa-Lobos.

Fique ligado no blog que daremos mais um monte de informações até lá!

Um abraço e até mais!