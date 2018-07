Sábado de histórias latinas

Camila Andrade e Bebel Ribeiro da Conto em Cantos

(Por Natália Mazzoni)

O Circuito Estadinho do último sábado foi cheio de histórias de outros países. A que fez mais sucesso com as crianças foi a Varal de São Marmelo, um conto vindo do Peru, sobre uma mulher muito preguiçosa. Todos os dias quando acordava reclamava de dor nos cabelos, dor nos olhos, dor nos cotovelos… O marido, coitado, sofria para cuidar da casa, da horta, dos animais. Quer ver fotos das crianças ouvindo essa e outras histórias?