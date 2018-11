Sábado musical

Vidro quebrado, guarda que apita, despertador tocando, latido do cão, buzina de caminhão. Galo que canta, água da cachoeira, todos os barulhos do mundo, quantos são?

Fotos: Thais Caramico/AE

E o que faz o violão, a viola, o teclado, o pandeiro, o tambor, a flauta, o seu corpo? O quê? Isso mesmo! Seu corpo faz um bocado de sons. Ou você nunca assobiou, bateu palmas e pés, estalou os dedos, brincou de puxar sua bochecha por dentro da boca ou dobrar a língua e fazer de conta que é um cavalo galopando?

No Circuito Estadinho do último sábado (dia 21), o músico Fábio Freire aproveitou cada barulho para transformar o encontro, que aconteceu às 15 h, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, em um show musical.

As crianças (e os pais) se divertiram muito ao descobrir todos os sons do corpo e da maleta de instrumentos que Fábio levou. Sobre alguns, ninguém nunca tinha ouvido falar. Depois, Fábio contou que inventou boa parte deles. Como esta flauta aí embaixo, feita com caninhos de PVC.

Yasmin Nachbar, essa loirinha no canto direito da foto, tem 9 anos, faz aula de flauta e aprovou esse encontro! “Vou poder falar para os meus amigos que eu vim aqui e foi muito legal.” Agora, dê uma olhada nesse chocalho, criado a partir de garrafas PET. “Basta cortá-las, fazer tiras como se fossem franjas e raspar um no outro para tirar o som”, ensinou Fábio.

No repertório, tinha música de tudo quanto é jeito. Até O Pato, do Toquinho, ganhou uma nova versão. No ritmo do rock, o pessoal levantou do chão e dançou fazendo movimentos de air guitar. A letra, linda, continuou a mesma. E, como muito provavelmente você deve conhecer, vamos relembrar pelo menos o som que ele faz? É assim… “Lá vem o pato, pato aqui , pato acolá (quack, quack). Lá vem o pato, para ver o que é que há (quack, quack).

Mas o que todo mundo amou de verdade foi poder tocar tudo o que havia pela frente. Era como o ensaio de uma orquestra maluca e divertida. Lívia Tatibana, de 4 anos, é superfã da música Borboletinha. “Venho todo fim de semana no Circuito Estadinho, eu adoro música”, disse um pouco envergonhada, mas com esse sorrisão no rosto.

Mariana Kie Sasahara Shimada, de 3 anos, manteve os olhos atentos e mandou superbem no chocalhinho. “Ela é louca por música. Presta atenção até mesmo nas sinfônicas que passam na televisão”, disse a vovó.

Chlöe Marie Dubois, de 10 anos, até já conhecia o músico e adorou participar. “Eu tive aula com ele na Casa do Teatro. E hoje foi legal porque, além de ser muito interativo, ele dá os instrumentos para as crianças mostrarem que som sai deles”, disse.

E os irmãos Helena, de 6 anos, e Antonio Morais, de 8, que vieram de Jundiaí só para o “show”? “Foi muito legal poder tocar em tantos instrumentos”, disse a garotinha.

“Eu achei legal conhecer todos de percussão. E confundi o violão de sete cordas com a viola caipira. Agora já sei como ela é”, disse Antonio.

No final, Fábio colocou tudo de volta na mala e foi divertido ver como todas as crianças deixaram o local animadas, ainda explorando o próprio corpo para ver que ritmo saía de cada lugar.

Na semana que vem, o Professor Sassá vai ensinar a fazer a um sapo que pula. Com copos plásticos e alguns recortes, você vai criar um brinquedo simples para levar para a casa. Quem sabe você não treina bastante o som que ele faz e sai do evento com um brinquedo completo, que pula e fala? Aliás, como é mesmo o barulho do sapo?

O Circuito Estadinho vai ser às 15 h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, e você já está convidado! Apareça!