Saltimbancos do paiol

A turma cresceu e agora anda com as próprias pernas

Júlio e sua turma você já conhece bem. Mas grandões como aparecem na foto você já tinha visto? Em Cocoricó – o Show, espetáculo que estreia amanhã no Citibank Hall, eles estão desse tamanhão todo. Quer saber mais? Hélio Ziskind, o responsável pelas músicas, conta para a gente.

Bonecos grandões, como assim?

Foi muito interessante. As galinhas mexem pernas e asas, ganharam ritmo. Ficou muito expressivo. E agora mexem a boca também.

Como você começou a fazer música para crianças?

Olha, sou curioso, gosto de saber como as coisas funcionam, assim como as crianças. E tudo foi acontecendo. Tinha 18 anos quando fiz minha primeira música para crianças. Mais tarde, na TV Cultura, fui me especializando. Deu certo e as pessoas gostaram. Hoje, recebo até e-mail de pai pedindo acompanhamento da letra para tocar no violão ao lado do filho.

Qual o seu próximo projeto?

O lançamento de O Elefante e a Joaninha, um disco que será lançado em breve, que também ficou bem legal.

Cocoricó – O Show. Citibank Hall. Av. Jamaris, 213, Moema, (11) 4003-6464. Amanhã (dia 30), às 18 h; domingo, às 11 h e às 16 h. Dia 7, às 18 h e dia 8, 16 h. De R$ 50 a R$ 100. Até 8/5.