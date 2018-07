Nestas férias, parece que a cozinha está mais na moda que o quintal.

A nova sugestão do blog do Estadinho vem de Ester Rosemberg Martins Coelho, de 10 anos. Mas a garota não é estreante na cozinha nem nos jornais. Ela publicou a receita Sanduíche de banana com canela no Jornal do Santa, produzido por uma turma de alunos e pais do Colégio Santa Marcelina. Vamos conferir a dica?

Sanduíche de banana com canela



Ingredientes:

12 fatias de pão de forma

6 bananas maduras

Canela em pó a gosto

6 colheres (chá) de mel

Um pouco de açúcar

Como fazer:

1) Passe o mel sobre o pão.

2) Corte a banana com uma linha forte ou um barbante.

3) Passe a fatia de banana no açúcar e na canela e recheie o pão.

4) Leve para uma sanduicheira grill por 1 minuto.

Atenção: assopre antes de comer. Mas quentinho é mesmo mais gostoso!

Faz bem: a banana tem potássio, que é bom para os músculos, além de vitaminas C e B6.

Observação da Ester: ela bem que tentou mandar a receita na semana passada, dia de Mestre-Cuca aqui no blog. Mas um fato tomou a atenção de todos na casa dela: o nascimento dos irmãos Artur e Helena, na sexta-feira (dia 2). Os gêmeos estão bem e Ester, muito prendada, já voltou à cozinha. Oba!

Quer participar? Se você tem uma receita que não usa faca nem fogão, mande para a gente!