Oficina com o Professor Sassá

Você já viu o Professor Sassá fazendo arte no Estadinho (de papel e no blog). Agora, é sua chance de fazer arte com ele ao vivo. Como? Ele estará no Circuito Estadinho neste sábado, dia 19, às 15 h. O Professor vai ensinar a fazer uma bruxa de bexiga e um fantoche de cachorro, usando saquinho de pão. A oficina vai ser na livraria Cultura da Paulista (Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional).

Cada criança poderá participar de uma das duas atividades, que são indicadas para quem tem a partir de 6 anos de idade. As vagas são limitadas e a senha será distribuída a partir das 14h30. É importante levar o selo que foi publicado no sábado passado no Estadinho ou o que será republicado na edição do próprio dia 19. Participe!