Seis filmes sobre robôs

Histórias sobre robôs estão aos montes no cinema. Abaixo, selecionamos seis filmes bacanas em que os robôs são os astros, para você ver em casa, em DVD.

Robôs é um filme animado lançado em 2005 que, se você não viu, recomendamos que veja. A história é ótima e engraçada. Rodney Lataria é um robô do interior, filho de um lavador de pratos, que sonha em trabalhar com o Grande Soldador na cidade grande, chamada de Robópolis. O Soldador é o inventor mais famoso do mundo e é responsável pela manutenção de peças de toda a população robótica. Rodney quer ser como ele. Um dia, ele decide partir para Robópolis atrás de seu sonho. Mas acontece que seu ídolo não manda mais em nada nas indústrias Grande Soldador, desde que foi substituído por um robô moderninho chamado Dom Aço, que tem planos malignos de acabar com os robôs enferrujados, velhinhos e fora de linha. O vilão tem a ajuda da mãe, a maldosa Madame Junta. Rodney acaba enfrentando essa dupla, mas não está sozinho nessa tarefa: ele recebe ajuda do divertido Manivela (um robô vermelho bem doidinho), da corajosa Piper e de vários personagens enferrujados.

Talvez você já tenha até assistido a um dos filmes Transformers (o primeiro estreou em 2007 e o trailer é do terceiro, de 2011). Caso não tenha visto, vale espiar a briga dos robôs-alienígenas que se transformam em carros (ainda mais se você for menino e gostar de carros, robôs, aventura e efeitos especiais). Basicamente, a luta é entre dois grupos rivais: os Autobots, bonzinhos e liderados pelo Optimus Prime, e os Decepticons, vilões sob o comando de Megatron.

Em 2008, outra animação sobre robôs conquistou crianças e adultos. Wall-E conta a história de um robozinho de mesmo nome que vive sozinho na Terra, no ano de 2700, e mora em um contêiner. Sua única companheira é uma barata, desde que os humanos abandonaram o planeta. Num cenário todo devastado, Wall-E passa os dias fazendo aquilo que nasceu para fazer: coletando e compactando lixo. Até que um dia surge Eva, uma androide moderna, cuja missão é coletar indícios de vida na Terra. O robozinho se apaixona perdidamente por ela e decide segui-la. Então, descobre que os humanos ainda existem, mas vivem numa estação espacial e se parecem mais com robôs do que ele próprio. Todos são gordos e já não andam mais, pois tudo o que querem é feito por robôs. É assim que ele descobre um novo propósito para sua existência de metal: humanizar os humanos de novo.

Astro Boy é um robô superpoderoso com aparência de menino, criado pelo cientista Dr. Tenma para substituir seu filho Tobio, que morreu durante uma apresentação de uma de suas máquinas. Como o robô não corresponde às expectativas do cientista, ele o descarta. Sozinho, Astro Boy será obrigado a viver como robô e entender que não é um ser humano. Ah, e no meio disso tudo terá de enfrentar um poderoso vilão e salvar o mundo.

AI – Inteligência Artificial é daqueles filmes que emocionam (pelo menos emocionaram muita gente em 2001, quando passou nos cinemas). Ele conta a história de David, um androide criança adotado por Harry e Mônica Swinton. O casal pensa que o robô, que foi programado para amar seus pais para sempre, pode substituir o amor do filho, outro garoto que sofreu um acidente e vive em uma espécie de coma no hospital. Mas, um dia, o menino melhora e volta para casa. E é aí que os problemas vão surgir. O garoto-robô, feito para amar seus pais, sente que não é mais tão amado e acaba sendo abandonado. Ele vai fazer de tudo para ser novamente querido.

Eu, Robô não é um filme feito para crianças (embora a classificação etária seja livre). Trata-se de uma ficção científica que se passa no ano 2035 e tem algumas cenas de violência. Mas se os seus pais permitirem,vale a pena assistir. No filme (que passou no cinema em 2004), os robôs já convivem em sociedade com os homens e devem respeitar a Lei dos Robóticos de que nunca farão mal aos humanos. Mas um homem aparece morto e o robô Sonny é o principal suspeito do assassinato. É aí que surge o detetive Del Spooner (interpretado por Will Smith), que não gosta de robôs. Ele vai precisar descobrir se Sonny é o culpado.