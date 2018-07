Sem limites para ser amigo

(Por Natália Mazzoni)

Amigos são muito importantes nas nossas vidas. É com eles que brincamos, dividimos as tarefas, os momentos felizes e até os tristes. No Estadinho desta semana, você conhece histórias de crianças que têm amigos muito especiais, como o Lucas, de 8 anos, que encontrou em Marcos alguém para ler junto, brincar , conversar. A amizade deles é ainda mais especial porque Marcos tem deficiência visual e pode contar com a mão do amigo para o guiar às vezes. Quer conhecer essa e outras histórias? A reportagem está nas páginas abaixo.

E você? Tem um amigo que seja especial para você por qualquer motivo? Conte para o Estadinho!