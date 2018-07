Semana da brincadeira

Nesta semana, o Estadinho decretou que vai ser cheia de brincadeiras aqui no blog. A cada dia, você terá um ou mais passatempos diferentes para imprimir ou brincar no próprio computador. E para começar essa maratona, chamamos a turma do Capitão Cueca para nos ajudar com uma atividade. Olha só o que eles mandaram:

Documento Clique aqui para ampliar PDF

Esse caça-palavras está no livro Capitão Cueca e o Livro Supercrocante da Diversão, que acaba de ser lançado pela editora Cosac Naify. Ele é um livro para as férias, cheio de brincadeiras e passatempos do personagem, como labirinto, cruzadinha, piadas e explicações de como fazer uma história em quadrinhos e como desenhar o Capitão (sem falar nas aventuras em quadrinhos dessa turminha).

Editora Cosac Naify, R$ 17,90

Você sabia que as aventuras do Capitão Cueca vão virar filme? Mas ainda não há data para estrear nos cinemas. Se você não conhece direito quem é o Capitão Cueca, saiba que ele é um super-herói de histórias em quadrinhos criado por dois garotos, o Jorge e o Haroldo. Esse herói é o alter ego do diretor da escola dos meninos, o mal-humorado Diretor Krupp. Sua arma secreta é um suco superpoderoso e sua fraqueza é uma goma em spray. Ele luta contra as malvadezas do Dr. Fraldinha e de outros vilões.

Na verdade, todos eles são criação do americano Dav Pilkey que, quando estava na segunda série, teve a ideia de fazer um herói de cuecas, porque achava engraçado. Até agora, são oito livros da série publicados no Brasil.

Enquanto o filme não estreia, você pode ir treinando como se desenha o Capitão Cueca e fazer suas próprias aventuras em quadrinhos tomando o personagem emprestado. Veja abaixo a atividade que também está no livro recém-lançado:

Documento Clique aqui para ampliar a imagem PDF

Se quiser brincar mais com o Capitão Cueca, clique aqui para entrar na página oficial do personagem.