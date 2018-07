Senta que a Andi vai contar

Hoje (21/8) é dia de histórias no Circuito Estadinho. A contadora Andi Rubinstein vai levar para a Livraria Cultura do Bourbon Shopping três contos bem bacanas, às 15 horas. Dois deles são histórias que a Tia Nastácia, do Sítio do Picapau Amarelo, contava: Bicho Manjaléu e João Esperto. E a última é uma que você conhece bem (mas duvido que tenha visto do jeito que a Andi vai mostrar): A Bela Adormecida.

Por que Bela Adormecida vai ser diferente? Porque a Andi inventou uma versão musicada e usa dois bonecos como personagens, que ela mesma confeccionou. É isso mesmo! A Andi é bonequeira profissional, além de contadora de histórias. Quer saber um pouco mais sobre a apresentação de hoje no Circuito e o trabalho da Andi? Veja o papo que batemos com ela:

Andi, por que você escolheu as histórias da Tia Nastácia?

Como o tema do Circuito neste mês era o livro e a leitura, eu logo pensei no Monteiro Lobato, que é o grande escritor para crianças.

Que livros do Monteiro são imperdíveis?

Ah, todos. Desde o primeiro, Reinações de Narizinho, passando por este que eu vou contar, o Histórias de Tia Nastácia, até Emília no País da Gramática.

E por que você vai contar A Bela Adormecida, que é uma história bem conhecida?

Adoro contar esta versão porque usa bonecos. São dois fantoches, uma princesa e um príncipe, que eu mesma fiz.

Conta um pouco para a gente como é trabalhar com bonecos.

É muito legal, mas dá um trabalhão! O primeiro de tudo é pensar na história. Aí você define os personagens. Mas não precisa ter bonecos de todos os personagens, o contador pode ser boa parte deles. Fazer o boneco dá bastante trabalho. E depois que ele está pronto, você sempre descobre uma porção de coisas: que ele anda de um jeito, olha de outro.

Então, cada boneco tem uma personalidade? Ele altera o rumo da história?

Totalmente. E o mais bacana é que os bonecos podem fazer coisas que o ser humano não pode, como virar de ponta-cabeça, andar no teto.

Que dica você dá para as crianças brincarem de teatro de bonecos em casa?

A dica é observar os nossos movimentos. Quando estou deitado, como eu faço para acordar? Eu abro primeiro os olhos? É ver como o corpo se movimenta.

Circuito Estadinho: Histórias da Tia Nastácia e a Bela Adormecida com Andi Rubinstein. Sábado (dia 21), às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Rua Turiaçu, 2.100, Perdizes, São Paulo). Grátis.