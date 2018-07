(Por Aryane Cararo)

Se você já precisou abrir o dicionário para descobrir o significado de uma palavra, vai entender o que estamos falando. Especialmente se o dicionário for daqueles enormes, pesados e que não foram feitos para crianças. Muitas vezes não dá nem para entender o que ele está explicando. E, quando dá, a gente até chega a desanimar com a explicação, não é? Por exemplo, vamos ver como ele define a palavra “brincar”, que é uma das melhores coisas na vida:

“1. Divertir-se infantilmente, entreter-se em jogos de crianças. 2. Divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar.”

(retirado do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, da Editora Nova Fronteira, 31ª impressão)

Deste jeito, nem parece divertido como é. O dicionário é sempre tão sério, tão sem sentimentos, que às vezes chega a ser injusto com as palavras. Foi o que pensou Babu, o personagem e narrador do curta de animação Sentimentário. No filme, Babu narra como ficou indignado quando foi procurar o que o glossário falava sobre o manacá, sua flor preferida. Dizia lá:

Manacá – “arbusto solanáceo (brunfelsia hopeana), muito apreciado como ornamental para jardins e praças, indo a corola de esbranquiçada a azul…”

“Por que não escrevem a verdade? Que é uma flor linda, roxa, que vai ficando lilás e depois branca (…). E o manacá faz lembrar de umas coisas tão boas e tão gostosas, que parece uma máquina do tempo”. É isso que Babu diz no filme e, por causa disso, ele resolve criar seu próprio dicionário, com sentimentos, cheiros, cores e sabores. E dá o nome de Sentimentário. Não é uma ideia incrível?

Se você leu o Estadinho de hoje (dia 27), viu que a gente pegou carona nesse ideia e resolveu fazer seu próprio sentimentário. Para isso, pediu ajuda para quatro meninas e a definição que você lê lá é toda delas. As garotas foram tão legais que, depois de assistir ao filme e sugerir os significados, ainda fizeram fotos simulando sentimentos diferentes: tristeza, alegria, espanto, braveza etc.

Da esquerda para a direita: Helena Galvão Siqueira, 11 anos, que simulou tristeza, Tamires Taiane dos Santos, 6 anos, que fez a alegre, Estefane Williane dos Santos, 9 anos, que tentou fazer uma cara de brava, e Beatriz Maria Lima de Castro, 9 anos, que simulou surpresa.

Se ainda não leu, clique nas páginas abaixo. Mas volte aqui para ler tudo: entrevista com o pessoal do filme, o texto que deu origem a tudo e uma entrevista em que perguntamos por que o dicionário é desse jeito sem graça.

Página 1

Página 2

Página 3

Veja aqui o filme:

O filme foi feito pelos estudantes Caio Mazzilli e Carolina Araujo, a partir de um texto de Marina Miyazaki (clique aqui para ler o texto). Caio conta que foi só providenciar os desenhos e animá-los. Era para ser apenas um trabalho para a faculdade, mas ficou tão fofo que foi parar até no 16º Festival Brasileiro de Cinema Universitário. E a fama está se espalhando. “A gente não esperava por isso”, diz Caio. Inspirado pelo curta, ele diz que também mudaria algumas definições do dicionário, como “Fusca azul”: para ele, lembra uma viagem bem gostosa.

SIGNIFICADOS DAS PALAVRAS

Se você ficou curioso para saber como o dicionário define as palavras que usamos em nosso sentimentário, dá só uma olhada:

Sorvete: Designação comum a várias iguarias doces, feitas de suco de frutas ou de leite (com ovos, chocolate, etc.) e congeladas até adquirirem consistência semelhante à da neve.

Praia: Orla da terra, em declive suave, ordinariamente coberta de areia, e que confina com o mar.

Férias: Certo número de dias consecutivos destinados ao descanso de funcionários, empregados, estudantes, etc., após um período anual ou semestral de trabalho ou atividades.

Bicicleta: Veículo constituído por um quadro, montado em duas rodas, ordinariamente grandes, alinhadas uma atrás da outra e com raios metálicos, e que é dotado de selim e manobrado por guidom e pedais.

Amigo: Que é ligado a outrem por laços de amizade. Simpático, acolhedor. Que ampara ou defende; protetor.

Arco-íris: Fenômeno resultante da dispersão de luz solar em gotículas de água suspensas na atmosfera, e que é observado como um conjunto de arcos de circunferência (excepcionalmente como circunferências inteiras) coloridos com as cores do espectro solar.

Felicidade: Qualidade ou estado de feliz; ventura, contentamento. Bom êxito, sucesso.

Escola: Estabelecimento público ou privado onde se ministra, sistematicamente, ensino coletivo.

Chocolate: Produto alimentar, em pó ou pastoso, feito de amêndoas de cacau torradas, açúcar e diversas substâncias aromáticas.

Natureza: Todos os seres que constituem o universo.

(Retirado do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2ª edição revista e ampliada, 36ª reimpressão, Editora Nova Fronteira)

O DICIONÁRIO

Que sem graça, não é? Por isso, o Estadinho resolveu conversar com a Lílian Passarelli, professora doutora em língua portuguesa na PUC-SP. A gente queria saber por que o dicionário era assim, tão sem sentimentos. Veja o bate-papo abaixo:

Lílian, por que o dicionário é tão frio assim?

A gente tem que entender o dicionário como um manual de consulta. E ele cumpre o papel dele.

Por que é tão difícil entendê-lo, algumas vezes?

A criança não entende porque não tem a proficiência necessária para interpretar os verbetes. Daí o importante papel do professor e da escola. Tem que ter um intermediário para entender essa linguagem referencial. É tarefa da escola ensinar o menino a ler qualquer gênero de texto e o verbete é um desses gêneros. Mas temos versões de dicionários para crianças, com palavras mais acessíveis.

Como funciona o dicionário?

Quando você procura uma palavra, vai haver toda a informação técnica no verbete. O primeiro significado é o mais referencial possível, o mais objetivo. E a partir daí vai se afastando.

Deveria haver também um sentimentário, além do dicionário?

Achei essa ideia sensacional, porque é um exercício bastante lúdico, estaríamos diante da escrita criativa. Os professores deveriam brincar com isso. Seria extremamente saudável, especialmente para as séries iniciais, para desenvolver o gosto pela escrita.

VOCÊ SABIA?

Que os sumérios, um povo que viveu na antiga Mesopotâmia há cerca de 4.600 anos, já registravam palavras e significados? Eles faziam isso em tabletes de argila e usavam a escrita cuneiforme (um tipo de escrita que usava objetos em forma de cunha para “escrever” no barro). O dicionário deles tinha nomes de profissões, deuses e objetos do dia a dia. China e Grécia também tinham um sistema para catalogar palavras.

SUA VEZ

Agora nós fazemos uma proposta: por que você não leva essa ideia do sentimentário para sua professora? Não esqueça de mandar o resultado para a gente!