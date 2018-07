Seu caminho na Bienal

(Por Aryane Cararo)

A 30ª Bienal de São Paulo, o evento brasileiro mais importante sobre arte contemporânea, começou ontem no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Nela, você poderá ver cerca de 3 mil obras feitas por 111 artistas daqui e do exterior. É muito, mas tem tempo suficiente até 9 de dezembro, quando ela acaba, para fazer vários passeios e aproveitar um pouquinho a cada vez a exposição. São vários caminhos possíveis. Mas o Estadinho pediu à curadora educacional da Bienal, Stela Barbieri, para traçar uma rota que fosse bem legal para as crianças. E ela sugeriu o passeio que está no link abaixo (abra a página), e que mostramos com mais fotos logo em seguida.

E não é só. Além de obras de arte, há também uma programação bem intensa para as crianças nos fins de semana. Hoje e amanhã, às 11 horas, há um encontro de Leitura de Poesia para Crianças e Famílias. E às 15horas, acontece uma atividade no Ateliê Literário, um espaço que vai ter exercícios de leitura em voz alta, contação de histórias, escrita individual e coletiva e rodas de conversa.

A entrada é gratuita. A visita pode ser de terça a domingo, das 9 h às 19 h (sendo que, nas quartas e sextas, o horário se estende até as 22 h).

30 anos de história

A primeira Bienal de São Paulo foi realizada no ano de 1951, no lugar em que hoje fica o prédio do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Tinha obras dos brasileiros Tarsila do Amaral e Oswaldo Goeldi, e do suíço Max Bill. Ela acontece a cada dois anos e reúne obras de arte contemporânea do mundo todo. Na Bienal de 1953, por exemplo, foi exposta uma pintura muito famosa: Guernica, feita pelo espanhol Pablo Picasso em protesto aos horrores da Guerra Civil Espanhola (teve também outros artistas muito conhecidos: Alexander Calder, Piet Mondrian e Paul Klee). As Bienais foram tão bem-sucedidas que tiveram de mudar para um espaço maior, dentro do Parque do Ibirapuera, num edifício projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer: o Pavilhão Ciccillo Matarazzo. É lá que acontece até hoje.

Eventos parecidos ocorrem em outros países. Há atualmente cerca de 150 Bienais de Arte no mundo.

Quer saber mais? Essas informações e muitas outras histórias podem ser encontradas no livro De Dois em Dois, Um Passeio pelas Bienais, da editora Cosac Naify (R$ 42).