Sítio do faz de conta

No Sítio do Picapau Amarelo, havia um garoto chamado Juca, que brincava de subir em árvores, ouvia muitas histórias e se refrescava no riacho. Não lembra dele? Tudo bem! Foi muito antes de você nascer e essa história nunca passou na tevê.

Juca é o apelido do escritor Monteiro Lobato. Foi ele que inventou os personagens do sítio, a começar pela Narizinho, que completa 90 anos agora. Noventa?! Isso mesmo. Se Lobato estivesse vivo, faria 128 anos em 18 de abril.

O escritor é considerado o pai da literatura infantil. Até 1920, os livros que chegavam para as crianças eram traduções de contos europeus difíceis de entender. Tinham um jeito tão sério e moralista, que ficavam chatos.

Ainda bem que Lobato, neto de um barão de Taubaté, no interior de São Paulo, casou-se e teve quatro filhos. Foi por causa deles que começou a fazer livros infantis. “Ele sentia falta de textos que fossem feitos para crianças e falassem da natureza e lendas brasileira. Então escreveu A Menina do Nariz Arrebitado”, diz João Luís Ceccantini, professor de literatura.

Assim nasceu a Narizinho. E depois vieram Emília, Pedrinho e todos os personagens que estão em, pelo menos, 27 livros do escritor. Cheio de humor e brincadeiras, até parece que você está conversando e não lendo as obras de Lobato.

