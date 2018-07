Solta o som!

(Por Natália Mazzoni)

Se você leu o Estadinho de hoje (dia 4) já sabe que não precisa mais esperar o aniversário de um amigo da escola para curtir uma festa. Já começaram a aparecer baladinhas infantis com programação fixa e muita música.

A Disco Baby, por exemplo, estreia em São Paulo no próximo sábado (dia 11). Entre os DJs convidados estão nomes famosos da música eletrônica, como Marky e Patife. Todos preparados para tocar músicas que agradem crianças e adultos. Não leu nossa reportagem ainda? Clique nos links abaixo.

Antes de começar a brincadeira, é preciso ter cuidado. “A balada já é um conceito dos jovens e adultos, e não para as crianças. Mas, se o objetivo da festa for resgatar as brincadeiras das antigas matinês, não tem problema nenhum, pode ser um bom programa em família”, diz o neuropsicólogo Ricardo Lima, da Unicamp.

A brincadeira também pode ser feita em casa. A DJ Claudia Assef deu dicas para fazer uma festa em casa com os amigos, desde o convite até a iluminação, decoração e músicas. Para começar a entrar no clima, colocamos aqui vídeos com algumas das músicas que a DJ recomendou para a festa ser um sucesso. Já dá até para imaginar como vai ser…

Para fazer coreografia com os pais e amigos, Staying Alive, dos Bee Gees.

A festa começou animada. Aproveite que todos estão na pista com The Salmon Dance, dos Chemical Brothers. É boa para dançar e cantar junto.

Ninguém vai parar de dançar quando ouvir Beat It, de Michael Jackson. Faça uma fila com os amigos e invente coreografias.

A música Around The World, do Daft Punk, dá um descanço para quem quer tomar uma água ou comer um lanchinho. Os mais animados, é claro, não irão deixar a pista. Agora é com você. Faça uma lista com suas músicas preferidas, peça ajuda aos pais e amigos. Depois, é só curtir a festa.