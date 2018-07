Sopra bolinhas

Com uma máquina artesanal, você faz isopor voar, sem sujar a casa. O Professor Sassá ensina:

Materiais necessários:

5 colheres de bolinhas de isopor

Tinta relevo de tubinho na cor verde

Pedaços de tecido vermleho, branco e preto

Tule

E.V.A.

Tesoura de ponta redonda

Cola de contato

Garrafa pet

Elástico

Álcool

Molde:



Agora, siga os passos:

1) Siga o molde e corte, no E.V.A. verde, as orelhas e as bochechas do cachorrinho.

2) Recorte a garrafa na parte estreita, acima do rótulo. Limpe a garrafa com um pano umedecido em álcool e jogue as bolinhas de isopor dentro da parte superior.

3) Pegue o tule e envolva esse pedaço da garrafa, que vai da parte mais larga para o bico.

4) Amarre um elástico no gargalo para fixar o tule na garrafa.

5) Cole as bochechas de E.V.A. na garrafa pet.

6) Agora, pegue os tecidos branco e preto e recorte os círculos dos olhos e do focinho (você pode comprar olhos móveis e o focinho de cachorro nas lojas de artesanato). Então, fixe as orelhas, os olhos e o nariz na garrafa com tule.

7) Para a gravata, pegue o tecido vermelho e faça bolinhas com a tinta relevo verde.

8 ) Com o pincel atômico, faça o acabamento nas bochechas (o risquinho para dividi-las e as pintinhas).

9) Agora que a gravata já está seca, passe a fita azul bem no meio dela e cole uma ponta na outra, para que a gravata fique do jeito que você vê na foto. Então, fixe-a bem em cima do elástico.

PRONTO!

Corte o excesso do tule e comece a brincar! É só soprar para que as bolinhas de isopor se movimentem.