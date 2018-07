Super-heróis

No ano passado, o Homem-Aranha veio escalar uns prédios no Brasil. E acabou dando um show em São Paulo e no Rio, que teve até efeitos especiais de última geração. Naquela época, o Estadinho contou tudo como ia ser e até fez uma proposta: se o Homem-Aranha tivesse sido picado por um escorpião ou uma cobra, que poderes teria?

Agora que existe o blog, a gente pode mostrar o que apareceu por aqui. Veja só o que o Thales e o João Paulo mandaram:

O Homem-Aranha do João Paulo Facin, de 12 anos, morador de Bariri (SP), também levou uma mordida de cobra e ficou com os seguintes poderes:

– Material de última geração, como granada;

– Mais forte por meio da picada;

– Poder de criar mais cobras;

– Ter teias mais fortes, pois a picada da aranha permanece;

– Lutar com facilidade



Já o super-herói do Thales Fernado Galvão Marques, que vivem em Lorena (SP), levou uma ferroada de um escorpião. O Thales inventou até uma aventura, como nas histórias em quadrinhos. Dá uma olhada:

Homem-escorpião fala:

– Hahaha. Vou até cantar!

– Os meus poderes são picada paralisadora, mordida, cauda de ferro, escudo e escalar a parede.

– Eu não luto pelo mal.

Vilão responde:

– Você nunca vai me pegar.