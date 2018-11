Surpresas dentro da mala

(Por Renata Reps)

Quem não gosta de ouvir uma boa história? Daquelas que nos levam até muito longe e que, só de escutar, já nos fazem criar todo um universo na cabeça? Saber narrar uma história sem fazer ninguém se distrair é um dom para poucos – inclusive Andi Rubinstein e sua amiga sanfoneira Renata Mattar. As duas comandaram o Circuito Estadinho de sábado (18), na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. As crianças, reunidas em círculo para prestar bastante atenção nas duas narradoras, praticamente não piscavam.

Andi e Renata já desceram as escadas rumo à área infantil da livraria cantando. Vestidas como viajantes, elas logo se acomodaram e Andi pegou uma grande pena para fazer cócegas na criançada. A pena foi o objeto usado para o primeiro conto, A Lança Perdida, um relato africano sobre Zandeli e a Princesa Lala. Depois, elas cantaram uma música e ainda contaram mais uma história, desta vez de origem escocesa, chamada Por que o mar é salgado? As crianças puderam até tomar uma canja imaginária durante o relato – e interagir com a história contada!



Na contação de histórias de Andi e Renata, ninguém corre o risco de cair no sono!

A contação terminou com um trava-línguas italiano, o Laritchunfaralilalera. Não era qualquer um que conseguia cantar, não! Até uma marionete participou da brincadeira e se aproximou dos meninos e meninas, que queriam dançar junto com ela. Alguns tiveram medo, dá para acreditar? É que, nessas horas, a imaginação fala alto mesmo e a gente pode até perder o controle. Mas se toda vez fosse tão divertido desfazer as malas depois de uma viagem, ninguém adiaria tanto a tarefa, né?

Sophia Prado, 7 anos, gosta de aprender novas histórias para contá-las aos amigos na escola. Ela é tão bem-humorada que nem se importou com a brincadeira de Andi, que disse que a menina estava com janelinhas (tinha perdido um dente de leite!)

Miguel Macedo, 5 anos, foi um dos mais participativos. Logo no início, ele perguntou se as duas já tinham ido até o Japão para trazer objetos e histórias. E continuou perguntando o tempo inteiro!

Clara Polati só tem 2 aninhos e meio, mas adorou a contação: bateu palmas, dançou e se divertiu à beça!

Quem também se divertiu para valer foi Juahn Bayer. Ele tem 5 anos, mas não acha nem um pouco chato ir à livraria escutar histórias em plena tarde de sábado. Se fosse por ele, iria sempre!

E Mariana Biase, 5 anos, às vezes se escondia atrás das cadeiras para não ser chamada por Andi. Também não quis muito papo comigo. Timidez? Pode ser. Mas que ela adorou as histórias, isso sim!