Tarde animada

No fim de semana, o friozinho anunciou que o inverno está próximo. E sabe o que a meninada fez para se esquentar? Aproveitou para curtir as histórias de Fernanda Ribeiro, sábado (dia 14), na Livraria Cultura

do Shopping Market Place. A professora, que chegou acompanhada pelo músico Henrique, contou três

histórias e esquentou a tarde em mais um Circuito Estadinho. Dá só uma olhada como foi:





Maria Carolina Saad de Souza Borgomoni, de 4 anos, foi uma das primeiras a sentar

no tapete lilás. Veio com o pai, Guilherme.

E olha que quase faltou espaço para tanta gente no tapete!

Todos queriam ouvir as animadas histórias de Fernanda, que começou com uma música, ao som de pandeiro.

O primeiro conto foi sobre uma piaba, um peixinho mágico que deu casa,

carro e até palácio para a mulher do pescador. Mas a moça nunca estava satisfeita.

Ana Sofia, de 5 anos, gostou.

De chupeta e fraldinha na mão, Lucas Bianchi Loiola, de 1 ano, ouvia tudo de pé.

Ou no colo de outras crianças (verdade!).

Elisa Viola Bertoncini, de 7 anos, ao lado do irmão Francisco e da mãe, também cedeu

seu colo para o Lucas. “Ele veio e sentou com tudo. Assustei, mas foi engraçado”, contou Elisa.

Friozinho mesmo só na barriga, com a história de um rapaz que foi buscar trabalho em uma

casa assombrada. Imaginem que lá havia uma rã imensa que estava enfeitiçada

Gabriela Fujita, de 1 ano, também prestou atenção.

Deu uma voltinha, como o Lucas, mas voltou logo para o lugar.

No final, depois do caso da menina que gastava sete sapatos por noite, todos puderam ver

os instrumentos musicais de perto. Antônio Pereira de Queiroz e Souza adorou o som dos ‘ferrinhos’.

Geovanna Cardoso, de 4 anos, preferiu o som do instrumento de madeira e fez questão de tirar a foto com ele perto do rosto. “É para combinar com minha janelinha”, explicou na tarde de sábado, que terminou bem quentinha

Se você gostou, prepare-se, pois semana que vem tem mais. O próximo Circuito Estadinho vai ser no próximo sábado (dia 21), na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Fábio Freire vai ensinar a fazer sons com o próprio corpo na oficina Percussão Corporal. Vamos lá?