Tarde de histórias

Era uma vez uma garota que ganhou um pente mágico de sua mãe. Imagine que, sempre que ela penteava o cabelo, saltavam pérolas. Verdade! O rei ficou tão curioso que disse que se casava com a moça. Mas acontece que uma vizinha ficou com inveja e bolou um plano para ficar com o rei. Sabe o que ela fez?

Você vai ter de ouvir o resto da história no Circuito Estadinho de amanhã (dia 23), na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas. Se escrevermos mais uma linha, a contadora Fernanda Ribeiro é que vai precisar bolar outro plano de histórias.

Lá, ela também vai falar sobre um homem sem educação. O vizinho dava bom dia e ele respondia bla bla bla. O outro desejava boa tarde e ele devolvia um ble ble ble. Ninguém suportava tanto mau humor. Até que os vizinhos elaboraram um plano para afastá-lo dali e… Puxa, você vai ter de ir mesmo ao Circuito para saber o final dessa e ouvir outra história surpresa.

Circuito Estadinho: Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Sábado, dia 23/7, às 15 horas. Grátis.