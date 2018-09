Tarde de histórias

No sábado passado, a atriz Kelly Orasi animou o Circuito Estadinho com suas histórias. Ela contou Festa no Céu, Macunaíma e Os Três Namorados da Princesa, na livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia. Veja como foi nas fotos abaixo.

No próximo sábado, dia 19, quem estará no Circuito é o Professor Sassá. Ele vai ensinar a fazer uma bexiga de bruxa e um fantoche de cachorro, às 15h, na livraria Cultura da Paulista (Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional). As vagas são limitadas e serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada, a partir das 14h30. É importante levar o selo que foi publicado no último Estadinho (12/6) ou o que sairá no próximo, do dia 19.