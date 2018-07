Tecnologia de criança

(Por Natália Mazzoni)

Nesta semana, o Estadinho mostrou o que as crianças fazem com seus computadores, celulares e tablets. Afinal, estes aparatos tecnológicos já deixaram de ser coisa de adulto, não é? Tem joguinhos, troca de e-mails entre membros da família e aplicativos legais. Mas isso tudo não serve só para brincar.

Escolas e universidades do Brasil e do mundo já usam tablets e até celulares na sala de aula para passar conteúdo. O projeto Minha Vida Mobile, por exemplo, foi criado em 2006 para incorporar o uso de celulares ao processo de aprendizagem em escolas públicas brasileiras. Cerca de 1.600 pessoas (entre professores e estudantes) já participaram do projeto, que também foi feito com crianças de 13anos.

Se você não leu ainda a reportagem do Estadinho, pode clicar nas páginas abaixo. É legal para entender como os celulares são usados em escolas, ter novas ideias do que fazer com os seus “brinquedos” ou então descobrir o que tanto os seus amigos fazem com esses aparelhos.

Você gosta de tecnologia? Conhece todas as palavras diferentes que estão nesse universo? Confira, então, nosso glossário.

Download – É a transferência de dados (pode ser um programa ou uma música, por exemplo) de um computador remoto para um computador local (o seu). Ou seja, você pega algo da internet e coloca em seu computador.

Baixar – É quando você faz download de alguma coisa da internet para o seu computador.

Tablet – É uma espécie de computador pequeno, portátil e bem fininho. Devido ao formato e à tela sensível ao toque (aquela que você usa tocando com seus dedos), este tipo de computador é muito usado para navegar na internet, reproduzir músicas, jogar e ler livros, jornais e revistas.

Aplicativo – Aplicativos são programas desenvolvidos para auxiliar em alguma tarefa. Por exemplo: você pode baixar um aplicativo no seu tablet ou celular para resolver equações de matemática. Ou baixar um livro que, neste caso, será o próprio aplicativo.

Gadgets – Significa “geringonça”. Na prática, é um equipamento tecnológico com alguma função específica. Pode ser um celular, um tablet ou um notebook, por exemplo.

MAIS DICAS

Agora que você já sabe tudo isso, pode começar a brincar. As crianças que participaram da reportagem dessa semana deram mais sugestões de coisas legais para fazer no computador, tablet ou celular.

Joana Riddell, de 8 anos, adora o Mouse Maze, um joguinho de labirintos bem legal para jogar no tablet. Você escolhe o nível de dificuldade e passa de fase quando consegue percorrer todo o caminho de cada jogo.

Ela gosta também do Talkin News e do Talking Tom, dois aplicativos para baixar no tablet ou celular. Você escolhe o animal que quiser, fala alguma coisa e ele repete tudo o que você diz!

Felipe Riddell, de 5 anos, contou para o Estadinho que seu jogo preferido no Nintendo DS é o Mario Bros. Além de ter um de seus personagens favoritos, é cheio de aventuras.

Isabela Pinheiro Montalban, de 7 anos, adora o Barbie Fashionistas, que você pode jogar no site da Barbie.