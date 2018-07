Bob Esponja ficou preso no espremedor, Pérola cresceu demais. Essas são apenas duas das maluquices que estão no DVD Bob Esponja – Em Uma Grande Missão.

Em um dos episódios mais engraçados, Bob Esponja, Patrick e Plâncton pegam um trem em busca do último esconderijo da receita do hambúguer de siri.

São sete episódios e mais um extra, com uma aventura de Fanboy e Chumchum.

Bob Esponja – Em Uma Grande Missão, Dream Works, R$ 28,90.