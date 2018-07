Todo mundo doido!

“Seu Tatá está tão tantã

Que passa feito tufão,

Soltando raio e trovão

Na caverna do dragão.

TIC TAC TIC TAC

Se eu não corro, me atraso.

Não tem jeito nem conversa:

É certo que bem depressa

Acontece a bagunça.

As crianças vão ficar doidas!”

Não só as crianças, os adultos também! No livro As Crianças Vão Ficar Doidas!, de Tino Freitas, tudo é tão maluco que vai ser difícil resistir às maluquices e à pressa do Seu Tatá. Por que ele corre tanto e espalha tanta bagunça por onde passa? Isso você descobre na obra, que pode ser lida numa sentada só, porque tem ritmo e velocidade em cada rima. É uma delícia de leitura (e bem divertida, porque não tem situação que seja normal ali).

Mas é bom ler pelo menos uma vez bem devagar, para não perder nenhuma das brincadeiras com as palavras, que são quase trava-línguas. Tem, por exemplo, o Rei Polho van Piro, o pirata Peruca, a bruxa Bernadete que mora numa quitinete…

Além disso, as ilustrações da Mariana Massarani são sempre maravilhosas e, aqui, elas complementam a bagunça das palavras! Observando bem os desenhos, você descobre coisas malucas como uma máquina de lavar roupas do lado da cama, os três relógios de Seu Tatá, a cobra que se enrola no chapéu da bruxa Bernadete, a menina que dorme no armário da cozinha, os piolhos da Rapunzel…

As Crianças Vão Ficar Doidas! Texto: Tino Freitas. Ilustrações: Mariana Massarani. Manati, R$ 37.