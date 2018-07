Todo mundo pode ser um desenho

A gente adora desenhos e imagina que você também goste muito. Mas já imaginou ser o próprio desenho? A ideia não é muito divertida? “Eu Posso Ser um Desenho” é o tema de um curso muito legal que a ilustradora e designer Laura Teixeira dá no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, a partir de segunda-feira (dia 22).

Primeiro, as crianças vão construir objetos tridimensionais com vários tipos de materiais e técnicas. Durante as oficinas, vão aprender sobre a linha, a luz, as cores, as escalas… Então, cada uma começa a usar o próprio corpo para desenhar. Não entendeu direito? Então leia a entrevista da Laura aí embaixo. Ah, o curso é para crianças de 8 a 12 anos e dura quatro meses, com aulas sempre às segundas-feiras das 14 h às 17 h (custa R$ 200 por mês).

Laura, que ideia é essa de “Eu posso ser um desenho”?

É assim: através da construção de máscaras, chapéus, luvas, etc, cada um poderá desenhar livremente, com diversos materiais, usando o próprio corpo como suporte (e não o papel). A proposta é que cada um mergulhe no mundo da fantasia de seus desenhos, como se pudesse se transformar neles e, assim, brincar usando esse outro ponto de vista.

Como começa essa “brincadeira”?

Eu começo fazendo algumas perguntas para o grupo, como por exemplo: Como seria o meu rosto se tivesse um nariz verde brilhante? E se minhas mãos fossem gigantes? E se tivesse pés em vez de mãos? Já pensaram em ter olhos atrás da cabeça? E se minha cabeça tivesse a forma de um cubo? Se meus braços fossem mais compridos que as minhas pernas, como será que eu faria para andar por aí sem arrastá-las no chão? E assim por diante…

Se você realmente fosse um desenho, como seria?

É mais fácil responder essa pergunta desenhando… mas vou tentar! Se eu pudesse me transformar num desenho, eu queria que meu rosto fosse prateado, com brilhos dourados em algumas partes e bochechas vermelhinhas em degradê. Queria um cabelo bem comprido que parecesse um líquido (talvez feito com papel celofane)… Hmmm, que mais? Queria ter uma roupa escura, mas cheia de escamas transparentes e brilhantes. Pés e mãos feitos de nuvens branquinhas…Será que eles me fariam flutuar? Também usaria um par de chinelos de dedos. Acho que estou sentindo falta de mais cores… Talvez desenhasse umas formas vermelhas pelos braços. Será? Teria que testar isso. E colocaria um dragão lilás e dourado na cabeça, como se fosse um chapéu em forma de bicho.

Instituto Tomie Ohtake: Av. Faria Lima, 201, Pinheiros, São Paulo, (11) 2245-1937.