Torta Maravilha

A receita de hoje é bem fácil e fica pronta em 20 minutos. Verifique com seus pais se vocês têm todos os ingredientes em casa e bom trabalho!

Nara Villalba Dias recomenda!

Você vai precisar de:

1 pacote de bolacha maizena

1 copo de geleia de morango

6 colheres de cheese cake

Meio copo de guaraná

1 lata de cobertura para bolo sabor chocolate

Confeitos para decorar

1 vasilha de plástico retangular (de 15 x 30, por exemplo)

1 potinho de plástico

1 colher

Modo de fazer

Coloque um pouco de guaraná no potinho. Passe rapidamente as bolachas pelo refrigerante e coloque na vasilha retangular. Coloque uma ao lado da outra, até forrar o fundo. Mas, atenção: é só uma passada, pois a bolacha não pode ficar encharcada.

Cubra tudo com uma camada de cheese cake.

Agora, coloque a geleia. Devagar, para não misturar com o cheese cake.

Coloque uma nova camada de bolachas (e não esqueça de passá-las no guaraná).

Espalhe a cobertura, alisando a superfície com a colher. Não esqueça dos cantinhos!

Se quiser, jogue chocolate granulado por cima, confeitos de bolinha ou confetes coloridos.

Dica 1: Antes de devorar a torta, deixe gelar por 2 horas. Ela fica mais saborosa e fácil de cortar.

Dica 2: Você pode trocar a geleia de morango por uva ou framboesa.

Dica 3: A torta fica mais bonita se você repetir as camadas de cheese cake e geleia. Neste caso, dobre a quantidade desses ingredientes. E use uma vasilha mais funda (com mais de 4 cm).

Tempo de preparo: 20 minutos