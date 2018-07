Doce presente

Domingo é dia da mamãe descansar e nem pensar em cozinhar. Então, se vocês não forem almoçar em um restaurante, convoque seu pai, seus irmãos e quem mais quiser para preparar a refeição. Você pode ficar responsável pela sobremesa.

Sua mãe vai adorar a surpresa. E você quase não vai ter trabalho para fazer esta deliciosa torta de maçã. Ainda assim, peça para os adultos serem seus assistentes no preparo.

Maçã Ham Ham



Ingredientes (peça para seu pai comprar):

1 pacote de bolacha tipo Maria

250 gramas de purê de maçã (compota ou potinho, tipo papinha pronta)

1/2 lata de chá (daqueles chás gelados), sabor pêssego

Sorvete de creme

Como fazer:

1) Despeje o chá em uma bacia.

2) Mergulhe os biscoitos rapidamente no chá. Arrume-os em uma travessa, um do lado do outro. Você deve colocar seis bolachas em duas fileira de três.

3) Cubra os biscoitos com uma camada de purê de maçã. Agora, coloque mais uma camada de biscoitos. Daí outra de purê por cima. Vá fazendo isso até que terminem os biscoitos. E deixe por cima de tudo a camada de purê.

4) Na hora de servir, coloque por cima uma bola de sorvete de creme.

A irresistível receita faz parte do livro 40 Receitas sem Fogão, de Corinne Albaut, da Cia. Editora Nacional. As ilustrações acima também são de lá e foram feitas por Yannick Robert.