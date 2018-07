Clique aqui para ler

Está procurando bons aplicativos para baixar no seu tablet? O Estadinho sugere três: dois livros (Os Dez Amigos, de Ziraldo, e Felpo Filva, de Eva Furnari) e outro que permite a você criar muitas histórias (Mistureba, de Mariana Massarani). Eles não são gratuitos, e Felpo Filva chega a ser caro até, mas vale a pena carregá-los dentro de seu tablet (ou no tablet do seu pai).