Três histórias, muitas músicas

(Fotos: Aryane Cararo/AE)

O Circuito Estadinho do último sábado (dia 23/7) foi cheio de histórias e de surpresas. Enquanto esperavam as crianças se acomodarem à sua frente, na Livraria Cultura do Shopping Market Place, Fernanda Ribeiro e Henrique ficaram cantando baixinho para recepcionar todo mundo.

Mas foi só Henrique sair um pouquinho da cadeira para Maria Fernanda Rodrigues de Freitas assumir seu lugar e começar a contar uma história. Tudo bem que Maria Fernanda não sabe ler ainda. Mas, no alto de seus 4 anos, isso nem fez diferença, pois ela tem uma imaginação incrível para inventar. E foi isso que fez: com o livro no colo, virou página por página contando a historinha que criou do pinguim. Contou duas vezes, para quem não a escutou. E sem esquecer de terminar tudo com um sonoro “fim”. Sua mãe disse que ela faz isso direto e que adora Toy Story e contos de fadas. Pode voltar mais vezes, Maria Fernanda. Vamos adorar ouvir suas historinhas!

Então, Fernanda começou a contar as histórias dela. Henrique ficou ali com o violão e com uma série de instrumentos que imitavam o som de alguns personagens nos contos. A primeira história foi Jesuína e a Cabaça, sobre uma menina que desobedeceu a mãe e foi atrás da cabaça encantada, no alto do morro. Cada vez que Jesuína ia, escrevia um pouquinho na cabaça, que crescia e crescia. Cresceu tanto que se soltou e foi atrás da menina. Foi um corre-corre até a mãe de Jesuína quebrar o encanto e a cabaça espatifar. E de uma cabaça, cortada ao meio, surgiu o berimbau, instrumento usado para tocar em roda de capoeira.

Estava todo mundo muito concentrado, vejam só pela foto. A segunda história foi sobre a moça que ganhou da mãe um pente mágico. Toda vez que penteava os cabelos, caiam pérolas! O rei ouviu a história e disse que, se fosse verdade, se casava com a tal garota. Só que uma vizinha invejosa elaborou um plano para a baleia comer a moça e, assim, ficar com o pente dela. Ela queria que o rei se casasse com sua filha. Mas acontece que, na hora da filha da vizinha se pentear e provar ao rei, não foram pérolas que caíram e sim piolhos. Isso mesmo! A vizinha se deu mal e a moça foi salva da barriga da baleia.

Então, Fernanda engatou a terceira história, sobre um homem muito mal-educado. Ele nunca cumprimentava ninguém e estava sempre de mau humor. Um dia, ele viajou e os vizinhos decidiram se livrar dele: pintaram sua casa de verde, trocaram sua plantação de batatas por cenouras e mudaram seus móveis de lugar. Quando o homem mal-comportado voltou, os vizinhos fizeram-no acreditar que ele não morava ali e que ninguém o conhecia. Afinal, estava tudo diferente! Ele ficou tão triste com isso que um menino resolveu contar a verdade. Mas com uma condição: que ele melhorasse seus modos. E assim foi.

No fim, todo mundo pode tocar um pouco os instrumentos do Henrique e fazer a festa na livraria. E foi nesse clima de descontração e alegria que mais um Circuito Estadinho terminou. Veja um pouquinho mais pelas fotos abaixo.

Olha só a concentração dessas gatinhas! Gabriela Rocha Della Rosa (à esquerda) e Ana Sofia Napias Tavares, as duas com 6 anos, decidiram ficar de bruços no tapete para ouvir melhor. Gabriela entrou tanto nas histórias que sabia até o que ia saltar do pente da filha da vizinha: “Eu adivinhei que ia cair piolho”. Essa foi a história de que ela mais gostou. Já Ana Sofia preferiu a da Jesuína. Mas sabe de uma coisa que as duas têm em comum? Adoram as aventuras do Peter Pan! Ana Sofia explica que é porque ele voa. E se você pudesse voar como ele? “Eu ia lááá para os Estados Unidos ver minha tia”, contou ela.

Isabela de Oliveira Vilardo, de 4 anos, também achou uma posição bem confortável para ver a apresentação: o colinho da mãe. Gostou muito do pente mágico e disse que, se tivesse um, ele também soltaria pérolas. Ela adora passear na livraria, ainda mais quando tem histórias. Só é difícil convencê-la a ir embora. No sábado, Isabela já tinha escolhido quem a acompanharia até sua casa: vários livrinhos da Barbie. Mas a mãe revela sua preferida, que é a do livro Os lobos dentro das paredes. Volte sempre, Isabela!

Reparem no rosto desse loirinho fofo… Ele está até de boca aberta! Ricardo Bouza, de 5 anos, adora histórias e, se está muito envolvido por elas, fica assim de boca aberta. Ele também gosta muito de Peter Pan e de outros contos de fadas. Já sua irmã, Isadora Bouza, de 2 anos (a gatinha que está de blusa rosa atrás), não tem muita paciência para histórias. Ela gosta de agito…

E foi só o Henrique começar a tocar umas músicas animadas que Isadora levantou e começou a dançar!

Esse menino meigo é o Ian Marcondes Rocha Mendes Guerreiro, de 4 anos. Ele adora contos de fadas e, junto com seus irmãos Theo, de 6, e Lorena, de 1, pede para os pais contarem histórias todos os dias. Mas esse sorrisinho tímido esconde muita coragem! Durante a história de Jesuína, Ian foi o primeiro a dizer que sabia o que a garota tinha de fazer para acabar com a cabaça: “Eu ia pegar uma espada e bater!” Boa ideia, Ian!

Mas então a Julia Policarpo Tibério, de 6 anos, lembrou que isso podia não dar muito certo: “Aí você se corta, porque vai espalhar pedaço de madeira”. É, acho que a ideia da espada fica para outra ocasião… Julia parece que entende um pouco do assunto. Ela adora histórias de monstros e de terror, mais do que as de princesas. Ah, e gosta muito de Toy Story também.

Durante a apresentação, Ana Guilhermina Moreno de Lima, de 6 anos, sua mãe e o irmão Francisco, de 3, até mudaram de lugar para ficar mais perto das histórias. Ela adora contos como o de João e Maria, João e o Pé de Feijão e A Bela e a Ferra. Ele prefere Ben 10. “Ele queria ter um relógio do Ben 10”, conta Ana sobre o irmão.

E até mesmo quem já está gostando de livros para pré-adolescentes, como a Ana Laura Moraes Lopes, de 10 anos, curtiu ouvir a história de Jesuína. Ela viu a apresentação ao lado do irmão João Victor Moraes Lopes, de 8 anos, que estava interessado no livro O Diário de um Banana.

Obrigada pela presença de todos e nos vemos no próximo Circuito Estadinho, no dia 30/7, com histórias do grupo Contantes Contentes. Até lá!